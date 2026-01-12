Gobierno gazatí acusa a Israel de matar al jefe de investigaciones de Policía en Jan Yunis

Jerusalén, 12 ene (EFE).- El Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en Gaza acusó a Israel de haber asesinado al jefe de la Policía de Jan Yunis (sur de la Franja) en un tiroteo perpetrado desde un vehículo en la zona de Mawasi, fuera del área en la que, según el acuerdo de alto el fuego, deben permanecer las tropas.

«El jefe del departamento de investigaciones policiales de Jan Yunis (teniente coronel Mahmud Ahmed Al Astal, de 40 años) fue asesinado tras recibir disparos en la zona de Mawasi», recoge el comunicado difundido por Interior en su canal de Telegram.

«Según las primeras investigaciones, el tiroteo se produjo desde un vehículo ocupado por varios agentes israelíes», continúa.

La zona costera de Mawasi, al suroeste de Jan Yunis, ha servido durante la ofensiva israelí como refugio para miles de gazatíes al haberla calificado como zona «humanitaria».

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, las tropas israelíes permanecen detrás de la ‘línea amarilla’, una demarcación imaginaria hasta la que el acuerdo estipulaba que debían retirarse.

Entre esta frontera imaginaria y la divisoria entre Gaza e Israel se extiende un perímetro que continúa bajo control militar israelí.

Mawasi está fuera de dicho perímetro, por lo que la acusación del Gobierno gazatí implica que el vehículo penetró en el área en violación del acuerdo de alto el fuego.

Aún no ha trascendido si los presuntos agentes israelíes eran soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel o palestinos vinculados a milicias armadas por Israel que operan en la línea amarilla.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel asegura no estar al tanto del suceso. EFE

