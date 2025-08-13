Gobierno haitiano subraya voluntad de luchar contra la inseguridad con vista en comicios

Puerto Príncipe, 13 ago (EFE).- El Gobierno haitiano subrayó este miércoles con «la mayor firmeza» su voluntad «inquebrantable de restablecer el orden» en todo el territorio, ante la urgencia de convocar elecciones generales en el país, que celebró comicios por última vez entre 2015 y 2016.

Se han adoptado medidas operativas, estratégicas y logísticas «para neutralizar sin demora a cualquier organización o individuo que, mediante actos delictivos, ponga en peligro la paz pública y la estabilidad de la nación», precisó el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook por la oficina del primer ministro.

Este pronunciamiento llega después de que el pasado fin de semana, junto al Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), declarara el estado de emergencia por tres meses en medio del deterioro de la seguridad en la nación.

«Ningún enclave podrá escapar a la autoridad del Estado. Las instituciones republicanas, unidas y decididas, lucharán sin descanso contra el bandolerismo, el terrorismo y todas las formas de delincuencia organizada», añadió la información.

Para el Gobierno haitiano, «la seguridad, la dignidad y la tranquilidad del pueblo haitiano constituyen, y seguirán constituyendo, una prioridad absoluta e innegociable de la acción gubernamental, que promete tolerancia cero frente al bandolerismo».

El comunicado se publicó tras una reunión de trabajo de «alto nivel» dedicada exclusivamente a la evaluación y el refuerzo de los dispositivos de seguridad en todo el territorio nacional.

Al asumir el pasado jueves la presidencia rotativa del CPT, Laurent Saint-Cyr declaró la guerra a las bandas armadas que aterrorizan a la población, pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país y afirmó que se acabó el tiempo de los discursos.

Un día después fue nombrado al frente de la Policía Nacional (PNH) Andre Jonas Vladimir Paraison, a quien Saint-Cyr instó a tomar «todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad», que «intensifique» las operaciones policiales en todos los frentes y que libere, «uno por uno», los territorios controlados por las bandas.

Solo en el segundo trimestre de este año, al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en el país. EFE

