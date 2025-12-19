Gobierno mexicano dice que la clase media creció y se redujo la pobreza entre 2018 y 2024

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- El Gobierno de México afirmó este viernes que la clase media se amplió entre 2018 y 2024, impulsada por la política social basada en «programas del bienestar» y transferencias directas, que en los últimos siete años acumulan una inversión superior a los 1,5 billones de pesos mexicanos (unos 83.424 millones de dólares).

En una conferencia de prensa Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia, expuso que, basados en datos del Banco Mundial sobre pobreza y equidad, entre 2018 y 2024, el segmento medio pasó del 27,2 % al 39,6 % de la población, un aumento de 12,4 puntos porcentuales.

En paralelo, Ramírez contrastó que la pobreza —medida por el organismo internacional como la población con ingresos por debajo de 8,30 dólares diarios— bajó del 35,3 % al 21,7 % en el mismo periodo, una reducción de 13,6 puntos, cifra que, según el Ejecutivo mexicano, «coincide» con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este sentido, sostuvo que más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y que unos 12 millones se incorporaron a la clase media.

El funcionario destacó que México y Brasil encabezan el crecimiento de la clase media en América Latina.

La definición usada por el Banco Mundial considera clase media a quienes ganan más de 17 dólares al día, alrededor de 340 pesos diarios, mientras que ubica en pobreza a quienes perciben cerca de 166 pesos diarios (unos 9,22 dólares).

La Secretaría de Bienestar habló por su parte que solo la pensión de adultos mayores pasó de 1.160 pesos mexicanos bimestrales (64 dólares) en 2018 a 6.200 pesos (344 dólares) en diciembre de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gasto anual en programas de bienestar subirá de 845.000 millones de pesos (unos 46.944 millones de dólares) a «un billón» (casi 55.556 millones de dólares) en 2026, con un aumento de más de 150.000 millones de pesos (unos 8.333 millones de dólares), asociado a incrementos por inflación y a la ampliación de apoyos, además de nuevos programas como Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.

El Gobierno sostuvo que esta estrategia, junto con el aumento del salario mínimo, explica la tendencia y reiteró su objetivo de que la pobreza siga bajando mientras crece la clase media. EFE

