Gobierno mexicano garantizará la seguridad en comunidades del sur escenario de violencia

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- El Gobierno mexicano garantizará la seguridad en las comunidades del estado sureño de Guerrero que desde hace días se ven afectadas por hechos de violencia atribuidos a grupos criminales que han provocado desplazamientos de numerosas familias y han aislado parcialmente la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que tres bloqueos en la zona ya han sido liberados mediante el diálogo con los pobladores, en tanto que agentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permanecen en comunidades rurales del municipio de Chilapa, en la montaña de Guerrero.

«El objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo», aseguró Sheinbaum, en una conferencia de prensa en la que detalló que se han realizó asambleas con los pobladores, entregado alimentos e insumos y trasladado a personas heridas a hospitales.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener presencia permanente en la zona y evitar que la situación vuelva a escalar.

En la región confluye la presencia de grupos delictivos con la de organizaciones sociales y guardias comunitarias, por lo que la presidenta hizo un llamamiento al diálogo para avanzar en la pacificación.

La violencia en Chilapa y otras comunidades de la montaña de Guerrero ha generado en los últimos días denuncias de desplazamientos, bloqueos y comunidades aisladas, una crisis que el gobierno mexicano atribuyó a una disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.

El pasado martes, las autoridades informaron de que habían logrado entrar en Chilapa -un municipio de 120.000 habitantes- tras varios días de bloqueo, y dialogado con los pobladores, quienes manifestaron su decisión de permanecer en sus comunidades en lugar de trasladarse a un albergue.

Seis personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona después de que se difundieran videos en las redes sociales que mostraban ataques con armas de gran calibre, uso de drones, quema de viviendas y desplazamiento forzado en comunidades como Cula, Cauca y Chicotal.

En los testimonios, pobladores afirmaron que los disparos continuaban y pidieron la intervención inmediata del Gobierno.

La región de Chilapa, habitada por comunidades indígenas nahuas, enfrenta desde hace años una crisis de violencia y desplazamientos, además de denuncias de ataques contra policías comunitarias. EFE

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