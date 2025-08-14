The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno palestino alerta que plan israelí de nuevos asentamientos aumentará la violencia

Jerusalén, 14 (ago) EFE.- El portavoz presidencial palestino, Nabil Abu Rudeineh, afirmó este jueves que el plan de Israel para construir más de 3.000 viviendas entre Jerusalén y el asentamiento de Ma’ale Adumim representa una continuación de la «guerra genocida» en Gaza y una escalada de violencia de los colonos, informó la agencia oficial Wafa.

Abu Rudeineh señaló que «la construcción de asentamientos es rechazada e ilegal según el derecho internacional» y que «la violencia de los colonos solo conducirá a más tensión e inestabilidad».

El plan, anunciado por el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, contempla también la creación de una carretera para separar el tráfico palestino del israelí y conectar Belén, al sur de Jerusalén, con Ramala, en el norte, sin pasar por la ciudad santa, lo que aislaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania ocupada.

Durante años, las autoridades israelíes han pospuesto el proyecto, conocido como E1, por la presión internacional, que teme que la expansión de asentamientos impida un Estado palestino contiguo con Jerusalén Este como capital.

El portavoz palestino recordó que la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU declara ilegales todos los asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y en Gaza.

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Israel debe revocar toda ley que favorezca la ocupación de Cisjordania, calificándola de ilegal.

Sin embargo, en ese mismo mes, el Parlamento israelí aprobó una moción simbólica -sin efectos legales- a favor de la anexión del territorio, considerado ocupado por el derecho internacional.

Abu Rudeineh instó a Estados Unidos, aliado cercano de Israel, a frenar «las acciones de la ocupación israelí» y advirtió que estas políticas y «guerras inútiles» solo crean «una realidad que viola la legitimidad y el derecho internacional». EFE

