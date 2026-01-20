Gobierno palestino denuncia la ruptura de todas las reglas tras destrucción de sede UNRWA

2 minutos

Jerusalén, 20 ene (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno palestino denunció este miércoles la «ruptura de todas las reglas y normas del derecho internacional» con la destrucción a manos de las autoridades israelíes de infraestructuras en la sede de la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) en Jerusalén Este.

Exteriores resaltó que se trata de una «clara violación de las obligaciones de Israel como potencia ocupante», ya que este país ocupa Jerusalén Este, territorio palestino, desde 1967, y se anexionó esta parte de la ciudad en 1980.

«El Ministerio subraya que ninguna legislación o decisión promulgada por las autoridades de ocupación tiene efecto jurídico alguno sobre la condición jurídica de la UNRWA ni sobre su presencia y actividades en el territorio palestino ocupado», asevera la entidad gubernamental en el texto.

Este asalto se produce después de que el pasado 14 de enero, fuerzas israelíes irrumpieran en un centro de salud de la UNRWA dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este y ordenaran su cierre. También está previsto que se corte el suministro de agua y electricidad a todas sus instalaciones, incluyendo los sus centros de salud y educación, en las próximas semanas.

«Esto es consecuencia directa de la legislación aprobada por el parlamento israelí en diciembre (de 2025), que reforzó las leyes anti-UNRWA adoptadas en 2024», denunció en X el jefe de la UNRWA, Philipe Lazzarini.

En enero de 2025, entraron en vigor dos leyes que convertían a la UNRWA en ilegal en territorio israelí y establecían una política ‘de no contacto’ con organizaciones gubernamentales y otras entidades israelíes; lo que en la práctica dificulta que siga operando también en Cisjordania y Gaza ocupadas.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad -garantizada como entidad de la ONU- y decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este.EFE

pbj/jlp