Gobierno portugués aprueba privatizar la gestora de algunos de sus principales silos

Lisboa, 7 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó este viernes privatizar la concesión de la empresa pública Silopor, que gestiona algunos de los principales silos portuarios donde se descargan y almacenan la mitad de cereales que se consumen en el país.

El portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, anunció en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros esa medida y agregó que la decisión se enmarca en un «proceso de privatización de la concesión que se había prometido hacía mucho tiempo y que nunca se ha realizado».

Silopor administra los silos portuarios de Trafaria y de Beato, en Lisboa, y del Vale de Figueira, en la zona de Ribatejo, a unos 100 kilómetros al norte de la capital.

Según datos proporcionados por esta empresa en su web, 200.000 kilogramos de cereales se almacenan todos los meses en esos silos, por donde pasan unos 6.500 camiones de mercancías mensualmente.

De acuerdo con medios portugueses, la concesión a Silopor termina el 30 de junio de 2025, fecha en que esa empresa pública, en proceso de liquidación desde hace 24 años, está obligada a cerrar por imposición de la Comisión Europea por haber recibido unas ayudas del Estado luso que fueron consideradas ilegales.

Silopor fue constituida en 1986 para sustituir la antigua Empresa Pública de Abastecimiento de Cereales, pero por imperativo comunitario el Gobierno de António Guterres (1995-2002) tuvo que decretar su disolución con efectivos retroactivos en el año 2000.

La liquidación se justificó por la imposibilidad del Estado portugués de «reemplazar directa o indirectamente a Silopor en el pago de su deuda», que estaba por unos 163 millones de euros en aquel entonces.

Debido a la importancia de su actividad, al final se estableció que la concesión de la explotación de su actividad se hiciera en régimen de servicio público, mediante una adjudicación a privados.

Sin embargo, esto todavía no ha ocurrido a fecha de hoy, ya que el concurso lanzado en 2011 para su adjudicación finalmente fue anulado en 2014 porque el grupo que lo ganó no abonó el depósito que tenía que presentar. Desde entonces, no se ha abierto ningún concurso. EFE

