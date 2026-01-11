Gobierno y sindicalistas acuerdan un nuevo decreto para retirar subvención de combustibles

La Paz, 11 ene (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz y los sindicatos obreros y campesinos en Bolivia acordaron este domingo la abrogación del decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma que mantenga esa disposición, pero que anule otras que generaron rechazo en esos sectores.

El acuerdo es fruto del diálogo realizado esta jornada entre los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones campesinas con seis ministros, incluidos el de la Presidencia, José Luis Lupo; de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Además de la elaboración del nuevo decreto, los sectores movilizados anunciaron que con la firma del acuerdo se levantarán todas las medidas de presión, incluidos los bloqueos de carreteras iniciados el pasado martes. EFE

