Google integra el AirDrop de Apple en sus teléfonos Pixel 10

Nueva York, 20 nov (EFE).- Google ha anunciado este jueves que los usuarios de su último teléfono, el Pixel 10, pueden enviar y recibir archivos con dispositivos Apple mediante AirDrop.

«Hemos escuchado (las peticiones) de muchas personas que desean una forma más sencilla de compartir archivos entre dispositivos», señala el titán tecnológico hoy en un comunicado.

Si bien por ahora se limita a los últimos teléfonos de Google, la compañía indica que espera «mejorar la experiencia y extenderla a más dispositivos Android».

La empresa también destaca que la seguridad ha sido el «pilar fundamental» de esta nueva función.

«Es solo una forma más de ofrecer una mejor compatibilidad entre sistemas operativos, tal como lo solicitan los usuarios, tras nuestro trabajo en RCS y las alertas de rastreadores desconocidos», agrega. EFE

