Grünheide, el pueblo de la fábrica alemana de Tesla donde se polariza la campaña electoral

4 minutos

Salvador Martínez Mas

Grünheide (Alemania), 18 feb (EFE).- Grünheide, pueblo del estado federado de Brandeburgo (este) que alberga la fábrica europea de coches eléctricos de Tesla, propiedad de Elon Musk, vive dividido la campaña electoral por los apoyos del magnate estadounidense a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en una región que es un bastión oriental de la socialdemocracia.

Con poco más de 9.000 habitantes, esta población es uno de los puntos en los que se percibe la polarización en la campaña electoral, en la que AfD figura como segunda fuerza en los sondeos.

Las encuestas atribuyen a AfD un 20,4 % de la intención de voto, por lo que quedaría sólo por detrás de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 30,4 %).

Joachim, un jubilado que entra en la farmacia de Grünheide, dijo a EFE que «el debate público está muy caliente, por cualquier cosa que digas te meten en un rincón, ya sea en el de la izquierda o el de la derecha; si dices que te gusta Tesla, te meten en un saco, si dices que no te gusta, te meten en otro».

Dado el apoyo que Musk presta a AfD, a cuya candidata a canciller, Alice Weidel, dio una gran visibilidad en enero al compartir una buena hora de diálogo en X, la red social del multimillonario tecnológico, no es raro en Grünheide encontrar a gente que ve con buenos ojos a la empresa y al partido ultraderechista.

Holger, otro jubilado que se dirige al Ayuntamiento, señaló a EFE que a «los veteranos que nacimos aquí Tesla nos parece muy bien, y AfD también, porque necesitamos un cambio político».

Alio, un joven que junto a su pareja pasea a su gran danés por las calles de Grünheide, reconoció que «la situación política es difícil».

Elon Musk, Tesla y el deseo de cambio

«Nosotros estamos en el polo opuesto a AfD, pero mucha gente les va a votar aquí. El apoyo que ha recibido AfD de Musk no juega un papel importante, ya ves, aquí no hay conductores de Tesla», abundó mientras señalaba al aparcamiento de la plaza del mercado.

Christian, un conductor de autobús, mientras conduce por las nevadas calles de Grünheide, explicó a EFE que mucha gente va a votar a AfD porque «hay un deseo de cambio general, y es un cambio respecto a lo que han hecho el resto de partidos».

«El debate está subiendo de tono en Alemania, no tiene que ver con Grünheide, toda la gente está convencida de que hace falta un cambio, seguro, pero no se sabe en qué sentido», afirmó.

«Elon Musk no ha hecho nada más que crear puestos de trabajo, y eso está bien, pero ya está, yo no voy a usar sus coches, que me parecen una basura», abundó.

Grünheide ha ganado la lotería con Tesla

Arne Christiani, el alcalde de Grünheide, que recordó a EFE que la elección de esta población como lugar para la implantación de la ‘Gigafactory’ fue como ganar «la lotería».

El fabricante de vehículos eléctrico prepara la ampliación de sus instalaciones, en las que quiere dar trabajo, a futuro, hasta a 40.000 personas, con las que fabricar 500.000 coches anuales en 2030.

«Después de 30 años de la caída del muro, ahora la gente joven tiene la posibilidad de tener acceso a un puesto de trabajo, de tener acceso a trabajo cualificado en la región en lugar de tener que dejarla para buscar trabajo en otro lugar», dijo Christiani.

Para él, «hay que diferenciar, por un lado, entre la visión política de los empresarios y los responsables políticos, y, por otro, lo que pasa en el terreno, porque no hemos recibido ninguna orientación política en nuestro trato con la empresa».

Tesla, frenada en Alemania

«Tenemos muy buenos contactos», resumió Christiani la relación con Tesla, que actualmente da trabajo a 12.000 personas, pero que no atraviesa su mejor momento en Alemania, donde parece acusar el apoyo de Musk a AfD.

Las ventas de vehículos eléctricos del fabricante estadounidense cayeron casi un 60 % en enero en Alemania, hasta 1.277 unidades, en comparación con el mismo mes del año anterior, después de que Musk se inmiscuyera en la campaña electoral germana.

«Tesla ha perdido reputación porque Musk se ha radicalizado y por su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero esto no es algo negativo en Grünheide, porque la mayoría de los electores votan a AfD», señaló a EFE Michael, otro vecino de la localidad donde reside la empresa automovilística. EFE

smm/cae/jac

(foto) (vídeo)