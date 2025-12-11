Graban por primera vez cómo las orcas y los delfines cazan juntos y comparten el botín

4 minutos

Redacción Ciencia, 11 dic (EFE).- Se sabía que las orcas y los delfines interactuaban en las aguas del Océano Pacífico pero nunca se había observado ninguna colaboración entre ellos. Ahora, por primera vez, un equipo científico ha grabado a un grupo de ballenas asesinas y delfines cazando juntos y compartiendo el botín.

Las imágenes, recogidas por científicos canadienses, muestran por primera vez a un grupo de orcas (Orcinus orca) y delfines de flancos blancos del Pacífico (Lagenorhynchus obliquidens) cazando juntos en las aguas frente a la Columbia Británica (Canadá) y compartiendo restos de pescado tras la matanza.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Dalhousie, la Universidad de Columbia Británica (UBC) y el Instituto Hakai -de Canadá- junto al Instituto Leibniz (Alemania), se ha publicado en Scientific Reports.

Aunque es frecuente ver a los delfines blancos del Pacífico cazando a lo largo de la costa de la Columbia Británica a escasos metros de las orcas, esta clase de ballenas caza de manera independiente y solo comparte las presas con los miembros de su manada.

Sin embargo, en los vídeos, las orcas y los delfines no luchan por el alimento ni se evitan, sino que exhiben un comportamiento que sugiere que ambas especies han forjado una relación cooperativa de la que ambos obtienen beneficios, apuntan los autores.

«Sabemos desde hace tiempo que las orcas residentes interactúan con los delfines de flancos blancos del Pacífico, pero ver cómo se sumergen y cazan al unísono con los delfines cambia por completo nuestra comprensión de lo que significan esos encuentros», afirma la autora principal, Sarah Fortune, catedrática del Departamento de Oceanografía de la Universidad Dalhousie.

«Nuestro material muestra que las orcas y los delfines pueden estar cooperando realmente para encontrar y compartir presas, algo nunca antes documentado en esta población», subraya.

Unas imágenes inéditas

Fortune y el equipo estudiaron los comportamientos de caza de nueve orcas y sus interacciones con delfines de flancos blancos del Pacífico alrededor de la Isla de Vancouver, en Canadá, en agosto de 2020.

Para ello, usaron drones y colocaron etiquetas de biologging con ventosas en los lomos de las orcas (luego se desprenden), de esta manera, para recoger imágenes aéreas y submarinas de las interacciones coordinadas de los animales.

Las etiquetas de seguimiento de las orcas permitieron a los investigadores recopilar datos cinemáticos en 3D con imágenes y sonido y registrar continuamente datos de inmersión de alta resolución, junto con vocalizaciones y sonidos relacionados con la alimentación.

En 25 ocasiones, las orcas cambiaron de rumbo después de encontrarse con delfines para seguirlos en inmersiones de alimentación.

Los autores creen que las orcas amortiguan sus propios ruidos para escuchar las ecolocalizaciones de los delfines y localizar a los salmones Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), que son unas presas demasiado grandes para que los delfines las capturen y traguen por sí solos.

Los autores también registraron ocho ocasiones en las que las orcas capturaban, comían y compartían salmón Chinook con otras orcas. En cuatro de estas ocasiones, los delfines estaban presentes.

Y en una ocasión, los delfines se alimentaron de los restos de un salmón Chinook adulto que había sido desmenuzado por las orcas para que los delfines pudieran comerlo, lo que para los autores es una muestra de que ambas especies comparten las presas.

Una alianza estratégica

Para los autores, esta alianza entre orcas y delfines beneficia a los delfines, que se ven protegidos por las orcas y pueden alimentarse con los restos de la caza, mientras que las ballenas asesinas consiguen localizar el salmón con mayor facilidad gracias a la ayuda de los delfines, aunque los autores reconocen que hace falta más investigación para confirmar la hipótesis.

«La alianza estratégica que observamos entre los delfines y las orcas es extraordinaria», destaca el autor principal, Andrew Trites, director de la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos del Instituto de los Océanos y la Pesca de la UBC.

«Al trabajar juntos, las orcas pueden conservar energía y utilizar a los delfines como exploradores equipados con radar para aumentar sus posibilidades de encontrar salmones Chinook grandes a mayores profundidades. A cambio, los delfines ganan protección contra depredadores y acceso a las sobras de uno de los peces más preciados del océano. Es un beneficio mutuo para todos los involucrados», concluye. EFE

ecg/crf