Greenpeace instala una obra de Kapoor en una plataforma de Shell en el mar del Norte

(Corrige el género del artista)

Londres, 14 ago (EFE).- Greenpeace ha instalado en una plataforma gasística de la multinacional Shell en el mar del Norte una obra del artista Anish Kapoor para denunciar el impacto de los combustibles fósiles en el clima, informó este jueves la organización ecologista.

Siete «escaladores altamente experimentados» colgaron este miércoles una lona gigante de la plataforma ‘Skiff’, situada a 45 millas (72 kilómetros) de la costa de Norfolk, en un momento en que «olas de calor devastadoras, incendios forestales e inundaciones» están afectando «a comunidades en el Reino Unido y en todo el mundo», recordó hoy Greenpeace en un comunicado.

La pieza creada por Kapoor, titulada ‘Butchered’ (Masacrado), es la primera obra de arte que se instala en una estructura de extracción activa en alta mar, según destacó el grupo medioambiental.

Tras fijar la lona de 12×8 metros a un lateral de la plataforma, los activistas bombearon con una manguera de alta presión desde 16 metros sobre el nivel del mar 1.000 litros de un líquido rojo para teñir la tela y crear una extensa mancha de sangre, explicó en la nota.

«‘Butchered’ es una cruda visualización de la herida infligida a la humanidad y a la Tierra por la industria de los combustibles fósiles, evocadora de nuestro dolor y pena colectivos por lo que se ha perdido, pero también un grito de reparación», subrayó Greenpeace.

La situación es crítica, insistió, pues el Reino Unido se enfrenta a su cuarta ola de calor de este verano, la sequía afecta a la agricultura y los incendios forestales han quemado «un área dos veces el tamaño de Glasgow».

El calor extremo, agregó Greenpeace, también está elevando las temperaturas a niveles récord en toda Europa y provocando incendios en España, donde «miles de personas han sido evacuadas».

El dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles «es invisible», si bien el mundo está siendo testigo de la «devastación que causa su extracción», denunció Kapoor en la nota.

El artista lamentó que, «lo que aún permanece en gran medida oculto» es la responsabilidad que tienen las grandes compañías petroleras y gasísticas como Shell por causar esta «destrucción y beneficiarse del sufrimiento mundial».

«Quería hacer algo visual, físico, visceral para reflejar la carnicería que están infligiendo a nuestro planeta: un grito visual que dé voz al coste calamitoso de la crisis climática, a menudo en las comunidades más marginadas de todo el mundo», expuso Kapoor.

La iniciativa ‘Butchered’ es una medida de acción que «sucede en el lugar donde comienza esta violación», en una plataforma de gas en medio del mar.

«‘Butchered’ intenta traer a casa el horror, dando voz a la destrucción moral y física causada por despiadados especuladores», zanjó el artista. EFE

