Greenpeace ve “contradictoria” política ambiental de Sheinbaum tras primer año de gobierno

3 minutos

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- Greenpeace México ha acusado que la presidenta Claudia Sheinbaum, que este 1 de octubre cumple un año en el puesto, ha tenido una “política contradictoria” en materia ambiental que deja, para la ONG, una “sensación agridulce” de cara al 2026.

En un comunicado, la organización expone que las “importantes expectativas” que acompañaban la proclamación de una presidenta con formación científica, “su vínculo académico con el cambio climático y su experiencia como titular de Medioambiente en el gobierno capitalino”, harían que México aumentara su inversión respecto a la protección del medio, “sin embargo, hasta ahora no existe un cambio de ruta en la política ambiental del país”.

Apuntan que “la devastación de la Selva Maya es un claro ejemplo de que hay contradicciones”, debido a que se han reconocido «los impactos negativos del Tren Maya en la Península de Yucatán y la necesidad de una restauración integral, pero en los hechos, la administración de Sheinbaum incluso anunció la construcción de más infraestructura ferroviaria”.

En materia energética, la organización expresa que, pese al compromiso de impulsar las energías renovables, también se ha prometido aumentar la producción de petroquímicos y fertilizantes, así como una fuerte apuesta por proyectos de gas fósil y una fuerte inversión para 2026 donde “de los 27.215 millones de pesos (1.481 millones de dólares) destinados a energía, 26.369 millones (1.436 millones de dólares) se asignan a articulación de la política de hidrocarburos”.

Greenpeace afirma que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 es la prueba de que la protección del medioambiente no es una prioridad para la administración y que “evidencia que el gobierno federal continúa financiando proyectos que destruyen los ecosistemas, en lugar de protegerlos”.

“Los proyectos de infraestructura (21,6 % del presupuesto), como los trenes de carga, y la militarización (41,8 %), recibirán en conjunto 17 veces más presupuesto que la restauración y protección de todos los ecosistemas del país (3,7 %)”, cuantifican.

De igual manera, señalan que los 97 millones de pesos (5,2 millones de dólares) del presupuesto para las Áreas Naturales Protegidas equivalen a un promedio de 0,98 pesos (0,05 dólares) por hectárea al año para su cuidado, vigilancia y conservación.

La ONG critica que la administración de Sheinbaum impulsa una «visión distorsionada de la economía circular» con proyectos que se centran en prácticas que no reducen la generación de residuos, ni la producción de plásticos, lo cual hace que las empresas continúen con su plan de negocio.

El comunicado apunta a que “la buena noticia para los océanos es que este gobierno se sumó a la ratificación del Tratado Global de Océanos”, pero denuncia que el presupuesto actual “no contempla medidas específicas para la protección de los océanos ni acciones concretas que respalden los santuarios marinos”. EFE

dcb/csr/icn