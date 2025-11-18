Gremial venezolana dice que permitieron visitas a periodista detenido tras 4 meses aislado

2 minutos

Caracas, 17 nov (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela informó este lunes que las autoridades permitieron visitas al periodista y activista político Carlos Julio Rojas, tras cuatro meses bajo «aislamiento» durante su detención en El Helicoide, como se conoce a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

En una publicación en X, la sección de Caracas del CNP dijo que a Rojas «le fue restituido su derecho a recibir visitas».

«Sus familiares informaron que se encuentra en buen estado de salud», agregó el mensaje.

Rojas fue detenido el 15 de abril del año pasado y es acusado, según el fiscal general, Tarek William Saab, de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Las autoridades le acusan de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar a Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial, en marzo de 2024, para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

Actualmente, en Venezuela hay 22 periodistas y empleados del gremio confirmados como detenidos, según informó a EFE el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La organización Foro Penal contabilizaba, hasta el pasado 10 de noviembre, un total de 882 presos políticos en Venezuela, entre ellos 878 adultos y 4 adolescentes.

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa. EFE

