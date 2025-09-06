Gremio de prensa alerta de cierre parcial de medio digital venezolano por falta de fondos

Caracas, 6 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó este sábado sobre el «cierre parcial» del portal digital ‘El Martillo Venezuela’, que interrumpió sus actividades tras argumentar dificultades económicas, y denunció la que califica como «vulnerabilidad» del derecho a la información en el país.

«Tras casi cinco años de funcionamiento interrumpe sus operaciones por falta de recursos para sostener su equipo periodístico», explicó el SNTP en una nota publicada en su página web.

Según la organización gremial, la decisión deja a «siete trabajadores de la prensa sin empleo».

En ese sentido, manifestó su solidaridad con quienes perdieron su trabajo y reiteró «la denuncia sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra el derecho a la información» en la nación caribeña, donde -consideró- «la precarización laboral y el cierre de medios reducen los espacios para el periodismo libre y responsable».

En agosto pasado, el SNTP también alertó sobre el cierre parcial del canal regional Televisora del Táchira (TRT), que se quedó sin capacidad financiera para seguir funcionando.

El sindicado instó entonces a que se garanticen las condiciones en Venezuela «para que los medios regionales puedan sostener su labor sin sacrificar empleos ni silenciar voces».

Ya en mayo, el SNTP había advertido sobre el «sistemático deterioro» de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

«La desaparición de los medios impresos, el cierre de cientos de estaciones de radio en los últimos años y el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, han reducido la pluralidad informativa en más de un 80 %», sostuvo en esa oportunidad la gremial, que además abogó por la liberación de los periodistas «judicializados».EFE

