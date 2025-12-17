Gremio ganadero descarta escasez de carne en Paraguay por fiestas de fin de año

2 minutos

Asunción, 17 dic (EFE).- La Asociación Rural del Paraguay (ARP), el principal gremio ganadero del país, descartó este miércoles una eventual escasez de carne en el mercado local y aseguró que el sector tiene capacidad para abastecer la demanda interna, que suele incrementarse con la llegada de las fiestas de fin de año.

«En Paraguay no falta carne. El país cuenta con ganado más que suficiente y con plantas frigoríficas plenamente operativas, con capacidad de faena de sobra para abastecer sin inconvenientes al mercado interno», indicó la ARP en un comunicado.

El gremio defendió que «no existe ninguna limitación productiva, técnica ni operativa que justifique escenarios de escasez» y aclaró que un mayor volumen de exportaciones «no implica, necesariamente, menos carne para el consumo interno».

El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha mostrado su preocupación frente al aumento del precio de la carne para el consumidor local, que estimó «en más del 20 %», al tiempo que ha celebrado la apertura de nuevos mercados internacionales para este producto.

Paraguay registró en noviembre pasado una inflación mensual del 0,2 %, impulsada por los aumentos en los alimentos, «particularmente en carnes», según el Banco Central de Paraguay (BCP), que explicó las subidas «a una menor disponibilidad para el mercado interno, vinculada al mayor volumen de exportaciones».

Después de la soja, la carne y la menudencia bovina son los productos que registran mayores exportaciones en Paraguay, con ventas por 1.984 millones de dólares entre enero y noviembre pasado, un 24,3 % más que el mismo lapso de 2024, según datos del BCP.EFE

nva/lb/cpy