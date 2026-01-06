Groenlandia agradece el apoyo de dirigentes europeos frente a amenazas de Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes a los dirigentes europeos que expresaron su apoyo al territorio autónomo danés antes las reiteradas reivindicaciones del presidente estadounidense Donald Trump.

La intervención militar estadounidense en Venezuela ha reavivado los planes de Trump sobre el territorio del Ártico, que cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría desempeñar un papel clave a medida que el deshielo polar abre nuevas rutas marítimas.

Nielsen, sin embargo, volvió a insistir en que Groenlandia no está en venta y que solo los groenlandeses deben decidir su futuro.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los «principios universales» de «soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras».

«Este apoyo es importante en un momento en el que se están cuestionando principios internacionales fundamentales», escribió Nielsen en las redes sociales.

«Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento. En un momento en el que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a afirmar que su país se toma muy en serio Groenlandia, este apoyo de nuestros aliados de la OTAN es importante e inequívoco», añadió.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, donde viven unas 57.000 personas.

Trump indicó el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse «en unos dos meses», una vez que la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente depuesto Nicolás Maduro, sea menos apremiante.

Los mandatarios europeos subrayaron en una declaración conjunta que «corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen».

«El Reino de Dinamarca —incluida Groenlandia— forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos», añadieron los dirigentes.

Según el presidente francés Emmanuel Macron y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar «los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras».

«Son principios universales, y no dejaremos de defenderlos», añadieron.

Nielsen, por su parte, insistió en mantener un «diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados, y mediante el uso de los foros existentes basados en los acuerdos que ya existen con Estados Unidos».

