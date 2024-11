Grossi dice que Irán aceptó detener el enriquecimiento de uranio cercano al nivel militar

Viena, 20 nov (EFE).- El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró este miércoles que Irán aceptó detener el enriquecimiento de uranio al 60 %, cercano al nivel de uso militar, y ya dio «pasos técnicos iniciales» en esa dirección.

«Solicité a la República Islámica de Irán que actuara con moderación. No solo eso, sino también, si fuera posible, que dejara de aumentar sus reservas de uranio enriquecido al 60 %. Debo decir que mi solicitud fue aceptada por Irán», dijo Grossi en su discurso ante la Junta de Gobernadores del OIEA.

El director general mencionó que esta petición se abordó durante su viaje a Teherán la semana pasada, cuando se reunió con el nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

«Resulta claro que la acumulación de uranio enriquecido a niveles muy altos ha sido un motivo de preocupación», afirmó Grossi.

«Algunos pasos técnicos iniciales, verificados por mis inspectores, ya se llevaron a cabo esta semana, y espero que podamos consolidarlos. Creo, por supuesto, que este es un paso inicial. Hay mucho por hacer», matizó Grossi sobre lo que Irán hizo hasta ahora para detener ese enriquecimiento, cercano al nivel del 90 % necesario para un arma nuclear.

El experto argentino señaló que Irán debe mejorar la cooperación para que el OIEA pueda verificar la naturaleza pacífica de su programa atómico.

Este anunció de Grossi llega después de un informe confidencial del OIEA para sus Estados miembros en el que se reconocía una ralentización del ritmo de enriquecimiento de uranio y la «posibilidad» de ese cese del enriquecimiento al 60 %.

En ese documento, el OIEA indica que «el 16 de noviembre de 2024, el Organismo verificó (…) que Irán había comenzado a implementar medidas preparatorias para detener el aumento de su inventario de uranio enriquecido al 60 %».

Con todo, el organismo con sede en Viena expresó preocupación en ese informe por que Irán siga con su programa de producción de uranio altamente enriquecido y recordó que es el «único Estado no poseedor de armas nucleares que lo hace».

Como respuesta a esas preocupaciones, Alemania, Francia y Reino Unido, con el respaldo de EE.UU., presentaron este miércoles una resolución ante la Junta de Gobernadores del OIEA con el objetivo de condenar la falta de cooperación de Teherán sobre su programa nuclear.

La iniciativa solicita al organismo con sede en Viena -la agencia nuclear de la ONU- que elabore un «informe integral» sobre las actividades nucleares iraníes, en un esfuerzo por presionar a Teherán para cumplir con sus compromisos legales de garantizar que el uso de materiales atómicos sea sólo para fines pacíficos.

La resolución busca ejercer presión diplomática sobre la República Islámica tras el fracaso del acuerdo nuclear de 2015, que establecía importantes limitaciones al desarrollo nuclear iraní a cambio de alivio en las sanciones internacionales, sobre todo económicas.

Ese acuerdo se debilitó tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 bajo la administración de Donald Trump y acabó por fracasar con la respuesta iraní de violar los compromisos establecidos.

La resolución contra la república islámica en el OIEA «complicará las cosas», valoró este miércoles el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en su canal de Telegram.

Fuentes diplomáticas indicaron a EFE que la propuesta de buena voluntad de Irán de frenar su enriquecimiento cercano al nivel militar dependía de que no se presentasen resoluciones contra Irán.

Otra fuente pidió no caer en ingenuidades con Irán dado su historial de incumplimientos y aseguró que Teherán, en primer lugar, no debería estar enriqueciendo uranio al 60 % y que el precio de la posible congelación de esa actividad no puede ser dejar de criticar su falta de transparencia.

Irán ha violado los términos del pacto nuclear de 2015 al incrementar el enriquecimiento de uranio al 60 % (muy por encima del límite del 3,67 % permitido), acumular reservas de uranio unas 30 veces superiores a lo autorizado y reactivar instalaciones nucleares previamente restringidas.

Además, ha dificultado la vigilancia de los inspectores del OIEA de su programa nuclear desde 2021.

Irán asegura que su programa nuclear es exclusivamente pacífico, mientras que Occidente sostiene que no existe una justificación civil creíble para la magnitud de las ambiciones atómicas iraníes. EFE

