Grupo armado asalta la casa de un alcalde de Paraguay y roba dinero y objetos de valor

Asunción, 26 ago (EFE).- Un grupo de personas armadas irrumpió este martes en la vivienda del intendente (alcalde) de la ciudad paraguaya de Areguá (centro) donde se encontraba con su familia y robó dinero, un vehículo, joyas y un supuesto «cheque sin fondos» de un valor elevado, en un asalto donde las víctimas salieron ilesas, informó la Policía Nacional.

Al menos cuatro personas encapuchadas que portaban armas de fuego ingresaron violentamente esta madrugada a la casa del intendente de Areguá, Humberto Denis Torres, ubicada en la localidad de Caacupemi, donde pernoctaba el político y su familia, dijo a la radio ABC Cardinal el subjefe de Investigaciones del departamento Central, el comisario Hugo Velázquez.

«En todo momento le exigían (al intendente) dinero de una caja fuerte, pero en el lugar no tenían eso», relató el comisario quien destacó que Torres fue sometido a la fuerza dentro de la vivienda por unas horas.

El comisario detalló que los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, un vehículo, joyas y un supuesto «cheque sin fondos», de un valor «alto», que, según familiares de las víctimas, oscila los 600 millones de guaraníes (unos 84.281 dólares al cambio actual).

Un concejal de la municipalidad de Areguá habría entregado el supuesto cheque a Torres dos o tres días antes del asalto, según el comisario, que refirió testimonios de los familiares.

Ninguno de los ocupantes de la vivienda resultó herido, enfatizó Velázquez.

Torres fue elegido por primera vez intendente de Areguá en 2015 por el oficialista Partido Colorado y luego fue reelegido para el cargo en 2021. EFE

