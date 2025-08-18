The Swiss voice in the world since 1935

Grupo canadiense prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania a 2029

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nuakchot, 18 ago (EFE).- La empresa Mauritanian Cooper Mine (MCM), filial del grupo canadiense First Quantum, anunció que prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania hasta el año 2029.

La empresa, que también produce cantidades limitadas de oro, declaró en una publicación en su cuenta en Facebook que lleva un tiempo preparando un «ambicioso programa de inversiones» que pretende aumentar la vida útil de la mina y optimizar su capacidad de producción.

En 2024, la empresa canadiense produjo 18.000 toneladas de cobre y 31.400 onzas de oro.

Un medio mauritano local informó recientemente que las operaciones en la mina de cobre habían finalizado y que la empresa se limitaría, hasta 2029, a exportar las cantidades almacenadas en los últimos años.

En la nota, MCM -presente en Mauritania hace casi dos décadas- informó que estaba realizando gestiones para obtener nuevos permisos de explotación minera en el país magrebí. EFE

mo/fzb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR