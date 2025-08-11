Grupo criminal y su líder, ligados al Cartel del Pacífico, son capturados en Sinaloa

3 minutos

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este lunes en Los Mochis, Sinaloa, en el noroeste de México, a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), brazo operativo vinculado al Cartel del Pacífico, facción Los Mayos.

Entre los arrestados está Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, alias ‘Chendo’ y/o ‘El 16’, señalado como uno de los principales mandos operativos del grupo, según fuentes consultadas.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un comunicado conjunto, fuerzas federales reforzaron la seguridad en Sinaloa y, tras líneas de investigación, ubicaron a dos objetivos en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.

Con apoyo de herramientas tecnológicas y patrullajes, detectaron dos vehículos de alta gama tripulados por hombres armados, quienes huyeron, luego de que las autoridades les marcaron el alto para evitar riesgos a la población.

Esto detonó una breve persecución que concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Tras la detención, los efectivos aseguraron cuatro armas largas, un paquete envuelto en cinta canela con cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos —uno con reporte de robo—.

Los cuatro hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

Fuentes judiciales consultadas, precisaron que además de Avendaño Jiménez, fueron capturados Jayson Ariel Tapia Cárdenas, alias “Flaco Avendaño” y presunto encargado del trasiego de droga y de implementar acciones violentas en contra de antagónicos e intimidar a las autoridades en su zona de operación.

Asimismo, indicaron la detención de José Vizcarra Cervantes; y José Antonio García Rodríguez. Todos formarían parte de las FEA, ligadas a “Los Mayos”, estructura del Cartel del Pacífico.

La investigación ministerial continuará para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y el alcance de sus operaciones financieras y logísticas, mientras las autoridades analizan la información asegurada, a fin de robustecer las imputaciones por delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos conexos.

“Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a generadores de violencia”, concluyeron las fuerzas en su nota. EFE

jsm/nvm