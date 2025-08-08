Grupo opositor iraní pide la intervención de la ONU para evitar la ejecución de 5 miembros

1 minuto

París, 8 ago (EFE).- El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), uno de los principales grupos de oposición al régimen, ha pedido este viernes la intervención urgente de la ONU para evitar la ejecución de cinco de sus miembros condenados a muerte, que sospechan que han sido separados de otros presos para ser colgados.

En un comunicado, el CNRI insta a diferentes organismos de Naciones Unidas a que tomen «medidas urgentes» para determinar a dónde han sido enviados y para salvarles la vida, porque «corren el riesgo de ser ejecutados de forma inminente».

Esos cinco hombres —Vahid Bani-Amarian, Pouya Ghobadi, Shahrokh Daneshvarkar, Mohammad Taghavi y Babak Alipour— han sido separados esta mañana de forma violenta, de acuerdo con sus fuentes, de otro grupo de internos que han sido trasladados de nuevo a la prisión de Evin, de donde habían salido a finales de junio, para ser conducidos a Ghezel Hesar.

Es precisamente en ese penal de Ghezel Hesar donde se llevan a cabo las ejecuciones, subraya el grupo opositor, que recuerda que los cinco habían sido condenados a muerte en diciembre de 2024 por el Tribunal Revolucionario de Teherán.

Estaban acusados de pertenencia a la Organización Popular Muyahidín de Irán, vinculada al CNRI, de conspiración contra la seguridad y de rebelión armada contra el Estado.

El pasado 27 de julio, esta misma organización había denunciado la ejecución por el régimen de Teherán de dos de sus miembros, Mehdi Hassani y Behrouz Ehsani-Eslamlu. EFE

ac/ngp/ad