Grupo sobre desapariciones forzadas de la ONU transmitió caso de Quero Navas al gobierno

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Ginebra, 12 may (EFE).- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas reclamó este martes una investigación independiente sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas en custodia en Venezuela y reveló que comunicó este caso al Gobierno meses antes de su fallecimiento, pero no obtuvo respuesta.

La instancia internacional «transmitió el caso al Gobierno de Venezuela en el marco de su mandato humanitario el 31 de marzo de 2025, sin haber recibido respuesta de las autoridades», anunció en un comunicado difundido en Ginebra.

«La desaparición de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Dicha investigación debe incluir pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia», señaló el Grupo de Trabajo.

Según lo que ha informado el Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela, Quero Navas fue detenido el 3 de enero de 2025 y llevado a la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, y el 15 de julio fue trasladado a un hospital donde falleció.

Según la versión de la entidad oficial, el detenido no ofreció información sobre su familia ni ésta se presentó para visitarlo.

El grupo de la ONU puso en cuestión esto al recordar que existía una campaña pública y a nivel nacional llevada a cabo por sus allegados para localizarlo, y pidió que se esclarezcan todas las contradicciones existentes.

“Resulta profundamente preocupante que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre del señor Quero, no hayan proporcionado esta información sino hasta ahora, meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público, sin haber informado previamente a su familia ni respondido a las múltiples solicitudes presentadas”, señaló.

Asimismo, el grupo dedicado a las desapariciones forzadas dijo que cuenta con un «acta de comparecencia” de la Defensoría Pública de Venezuela con fecha 24 de octubre de 2025 (para cuando ya había fallecido, de acuerdo a lo indicado por las autoridades), según la cual se informó a la familia que se encontraba en el Centro de Detención Rodeo I.

«Sin embargo, su paradero nunca pudo ser confirmado ante la negativa de los guardias presentes y tampoco se le informó sobre su fallecimiento», explicó. EFE

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