Guatemala alerta sobre sequía e impacto en la agricultura de probable fenómeno de El Niño

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Ciudad de Guatemala, 5 may (EFE).- Al menos 18 de los 22 departamentos o provincias de Guatemala se verían afectados por la falta de lluvias entre junio y posiblemente agosto próximo dadas las altas probabilidades de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, lo que traerá consecuencias para la agricultura, una actividad central de este país centroamericanos, dijeron este martes las autoridades.

Existe un 88 % de probabilidad de que El Niño afecte a Guatemala y toda Centroamérica, afirmó en una rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

En este escenario probable y según informes preliminares, en las regiones como el Corredor Seco de Guatemala el déficit de lluvia podría llegar hasta los 300 milímetros, es decir, una sequía severa.

El Niño, recordó Rojas, se desarrolló por última vez en el 2014 en Guatemala, que es un país netamente agrícola.

En ese sentido, la secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudine Ogaldes, alertó que el impacto será en los cultivos agrícolas y que se espera que la sequía provoque más incendios en el país, donde este año ya se han extinguido 1.289 y están activos otros 13.

Agregó que han enviado a las municipalidades y gobernaciones de Guatemala un protocolo ante la llegada de la canícula (período más caluroso del año) para que se puedan tomar las medidas de prevención.

Este protocolo también establece medidas para enfrentar la temporada de lluvias, que en Guatemala comienza de forma escalonada entre finales de abril e inicios de mayo, y finaliza entre finales de octubre e inicios de noviembre.

Ogaldes aseguró que el país está preparado para hacer frente a las lluvias de este año y que ya tiene ubicados 2.000 albergues y lista ocho bodegas en lugares estratégicos con alimentos y otros enseres para atender a los guatemaltecos que resulten afectados.

Además, existen 50 Brigadas de Respuesta Inmediata (BRI) para atender cualquier emergencia no solo por las lluvias sino por la canícula. EFE

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