Guatemala ha detenido a 26 personas por asesinato de 10 policías en un ataque pandillero

Ciudad de Guatemala, 27 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala han detenido a 26 personas vinculadas al asesinato de diez policías el pasado día 18 en un ataque coordinado atribuido a la pandilla Barrio 18, informó este martes el Gobierno, que mantiene vigente un estado de sitio a causa del suceso.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, puntualizó en rueda de prensa que los detenidos son supuestos pandilleros de la Barrio 18.

Los diez policías fueron asesinados en ataques coordinados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala presuntamente por el Barrio 18, en represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones donde se habían registrado motines el sábado 17.

Las 26 capturas se registraron en el marco del estado de sitio decretado el mismo día 18 por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León y que se extenderá hasta el 18 de febrero, permitiendo la detención de personas sin orden judicial.

«Estamos dispuestos a arreglar esta situación sin importar el costo político», dijo Villeda este martes, cuando sostuvo que «no habrá tregua ni concesiones a los grupos criminales» en Guatemala.

Por su parte, el presidente guatemalteco afirmó en la misma rueda de prensa que «el crimen organizado ya no gobierna las cárceles» del país centroamericano.

Resaltó además que «la violencia terrorista en las calles no es un fenómeno aislado, sino el engranaje más brutal de una maquinaria perversa que involucra a muchos actores y poderosos intereses».

Además de los 26 detenidos por su vinculación a los asesinatos de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil guatemalteca también ha arrestado a otros trece pandilleros del Barrio 18 y cinco más de su rival, denominada Mara Salvatrucha.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron privilegios otorgados por administraciones anteriores.

Los motines en las prisiones del 17 de enero tuvieron como origen la solicitud por parte de los cabecillas de las pandillas del mantenimiento de privilegios como el ingreso de comida a domicilio, camas más grandes y aire acondicionado. EFE

