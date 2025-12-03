Guayaquil nombra un parque en honor a cuatro menores asesinados tras detención militar

Guayaquil (Ecuador), 3 dic (EFE).- El Concejo Municipal de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil aprobó este miércoles que un parque del sur de la urbe se llame ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’, en homenaje a los menores afrodescendientes que fueron hallados calcinados y con impactos de bala días después de ser reportados como desaparecidos tras una detención militar en 2024.

«Esto no solo es una reparación simbólica, es también un punto de memoria permanente para que todos recordemos ese brutal acontecimiento que enlutó a Guayaquil y a todo el país», señaló la concejala Blanca López antes de que, por unanimidad, el concejo aprobara la resolución que daba el nuevo nombre.

Ese parque, ubicado en la ciudadela Coviem, fue el último lugar en donde los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, jugaron fútbol antes de ir hacia al centro comercial donde fueron detenidos de manera irregular por dos patrullas militares la noche del 8 de diciembre de 2024.

Después de la detención, los soldados los llevaron hacia Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, y sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta días después, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados encontrados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez.

La autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

Diecisiete militares enfrentan un juicio por el presunto delito de desaparición forzada, en el que se ha revelado que los menores habrían sido insultados, vejados, desnudados y golpeados brutalmente en varias ocasiones antes de ser abandonados en una vía rural cercana a la base de Taura, y que los soldados se habrían puesto de acuerdo para dar una misma versión.

A la sesión de Concejo acudió Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, organización que defiende a las familias de los menores, quien indicó que la reparación simbólica por parte de la Alcaldía era muy importante para que «esto no nos vuelva a pasar».

Navarrete aseguró que este caso «lastimosamente no es aislado», pues como CDH registran otras 33 desapariciones a manos presuntamente de militares ocurridas en el contexto del «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024 para luchar contra las bandas criminales.

Está previsto que el juicio contra los militares se retome el lunes, cuando se cumple un año de la desaparición de los menores, en el que las partes darán sus alegatos finales, y después el tribunal emitirá su decisión sobre este crimen que ha conmocionado al país. EFE

