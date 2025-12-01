Guerásimov informa a Putin de toma de Pokrovsk y Vovchansk durante visita a comandancia

Moscú, 2 dic (EFE).- El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia informó este martes al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de la toma de las ciudades ucranianas de Pokrovsk (Donetsk) y Vovchansk (Járkov) durante una visita del mandatario a la comandancia militar de las tropas rusas que combaten en Ucrania.

«Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)», señaló Guerásimov durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa.

Putin, vestido de uniforme militar durante la visita, agradeció a los militares por la toma de esta ciudad y destacó la importancia de este sector del frente ucraniano ya que «permitirá la solución de todas las principales misiones planteadas desde el principio cuando comenzamos la operación militar especial».

Además, otros altos generales informaron sobre la situación en los diversos sectores del frente ucraniano.

El comandante de la agrupación militar Centro, Valeri Solodchuk, reportó sobre la aniquilación de las fuerzas enemigas bloqueadas en las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, al dar detalles de la captura de la zona sur de la segunda ciudad.

«En estos momentos se lleva a cabo la búsqueda y aniquilación de los restos de los pequeños grupos enemigos que intentan esconderse dentro de la ciudad» de Pokrovsk, señaló el general.

Además, Solodchuk señaló que se crean las condiciones para que los soldados ucranianos puedan entregarse a las fuerzas rusas y denunció que muchos de ellos son asesinados con drones por sus compañeros de armas cuando intenta rendirse.

Andréi Ivanáev, comandante de la agrupación militar Este comentó la situación en las regiones de Zaporiyia y Dinpropetrovsk, donde las tropas rusas alcanzaron el río Gaichur y comenzaron la batalla por Huliaipole, importante bastión ucraniano en Zaporiyia.

Putin agradeció a los comandantes y a las fuerzas por el éxito alcanzado y ordenó garantizar a las tropas todo lo necesario para combatir en condiciones invernales.EFE

