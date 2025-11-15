Guerra en Gaza: un informe denuncia la «complicidad» de países que suministraron petróleo a Israel

Veinticinco países suministraron petróleo a Israel durante la guerra en Gaza, según un informe publicado este jueves por la ONG Oil Change International, que denuncia «complicidad» con lo que calificó de «genocidio».

El informe, publicado en el marco de la COP30 en Brasil, muestra que Azerbaiyán y Kazajistán suministraron 70% de las entregas de crudo a Israel entre el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de octubre de 2025.

Rusia, Grecia y Estados Unidos, en tanto, son los principales exportadores de productos refinados de petróleo a este país.

Estados Unidos es el único que suministra JP-8, un combustible para aviones militares.

«Los Estados que suministraron combustible a Israel durante este período lo hicieron a sabiendas de sus atrocidades», afirma Oil Change International, organización que aboga por la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

«Su complicidad queda documentada aquí para que rindan cuentas. Estos Estados deben reconocer su papel en este genocidio y cesar su complicidad», añade.

La ONG encargó a la empresa de investigación Data Desk el análisis de los envíos de petróleo, identificando 323 durante el período estudiado, con un total de 21,2 millones de toneladas.

El conflicto comenzó en octubre de 2023 tras un ataque del movimiento islamista Hamás que causó la muerte de 1.221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Desde entonces, más de 69.000 palestinos, principalmente civiles, han muerto en la Franja de Gaza a causa de la campaña militar israelí de represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictaminado que las acciones israelíes son ilegales, mientras que una comisión de la ONU concluyó que Israel ha cometido un «genocidio» en Gaza.

Para Irene Pietropaoli, investigadora de derechos humanos y asuntos económicos del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, los Estados están obligados a respetar la orden provisional de la CIJ que les exige «prevenir y castigar el genocidio».

«Los Estados deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a Israel podría exponerlos al riesgo de complicidad en un genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio», afirmó en un comunicado de prensa que acompañaba a las cifras.

