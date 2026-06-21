El ministro de Asuntos Exteriores suizo se reúne con su homólogo iraní

El ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, se reúne con su homólogo iraní. Keystone-SDA

El ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, se reunió con su homólogo iraní, Abbas Araghtschi, antes de las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en la localidad alpina de Bürgenstock.

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Según Teherán, la cumbre propiamente dicha está prevista que comience esta tarde.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza había anunciado previamente en su página web que las conversaciones entre las partes iban a comenzar más tarde esa misma mañana.

Cassis y Araghtschi mantuvieron conversaciones que duraron unos 45 minutos antes del inicio oficial de la Cumbre a orillas del Lago de Lucerna entre EE. UU. e Irán. La delegación iraní, que llegó a Suiza el sábado por la noche, está encabezada por el nuevo hombre fuerte del régimen, el presidente del Parlamento, Mohammed Ghalibaf.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, citado por la agencia estatal de noticias IRNA, se espera que la reunión dure solo un día.

Tras las conversaciones bilaterales entre Irán y los dos mediadores, Catar y Pakistán, está previsto que la reunión a cuatro bandas entre EE. UU., Irán, Catar y Pakistán comience por la tarde, añadió.

Suiza representa los intereses de EE. UU. en Irán. También se encarga de la seguridad en la reunión en su territorio, para lo cual ha desplegado hasta 2.000 soldados y agentes de policía, entre otras medidas.

En su página el Ministerio de Exteriores helvético indicaEnlace externo: «Suiza ofrece un marco discreto y fiable para que las conversaciones sobre la implementación del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán sean posibles en Bürgenstock. La delegación estadounidense, la delegación iraní, así como los mediadores Pakistán y Qatar, han llegado a Bürgenstock. Las conversaciones entre las partes comienzan este domingo 21 de junio de 2026.»



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Adaptado por Patricia Islas

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