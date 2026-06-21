Cassis trifft sich mit seinem iranischen Amtskollegen

Cassis trifft sich mit seinem iranischen Amtskollegen Keystone-SDA

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Aussenminister Ignazio Cassis hat sich am Sonntagmorgen in Bürgenstock NW mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi getroffen. Der Beginn des Gipfeltreffens selbst ist laut Teheran für den Nachmittag vorgesehen.

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(Keystone-SDA) Das eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hatte zuvor auf seiner Webseite mitgeteilt, dass die Gespräche zwischen den Parteien bereits im Verlaufe des Vormittags starten sollen.

Cassis und Araghtschi führten vor dem offiziellen Beginn des «Vierwaldstättersee-Gipfels» zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ein etwa 45-minütiges Gespräch. Die iranische Delegation, die am Samstagabend in der Schweiz eintraf, wird vom neuen starken Mann des Regimes, Parlamentspräsident Mohammed Ghalibaf, angeführt.

Laut dem Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Esmail Baghaei, der von der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zitiert wurde, soll das Treffen nur einen Tag dauern. Nach bilateralen Gesprächen zwischen dem Iran und den beiden Vermittlern, Katar und Pakistan, soll das Vierer-Treffen zwischen den USA, dem Iran, Katar und Pakistan am Nachmittag beginnen, fügte er hinzu.

Die Schweiz vertritt die amerikanischen Interessen im Iran. Und sie sorgt für die Sicherheit des Treffens in Nidwalden, unter anderem mit bis zu 2000 Soldaten und Polizisten.