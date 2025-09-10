The Swiss voice in the world since 1935

Gustavo Alfaro afirma que «Paraguay no se relaja nunca»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 9 sep (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, afirmó este martes que su equipo «no se relaja nunca» y, por ese motivo, conquistó este martes su primera victoria en Lima, tras vencer por 0-1 a Perú en partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

«Como le decía a los chicos: podemos perder contra cualquiera, pero no porque nos relajemos, porque nos dejemos estar, porque de pronto uno sienta que el objetivo ya lo conquistó. Paraguay no se relaja nunca», remarcó Alfaro en la rueda de prensa posterior al partido jugado en el Estadio Nacional de Lima.

El seleccionador, que la semana pasada clasificó a la Albirroja al Mundial tras una ausencia de 16 años, comentó que sabía que la ya eliminada Bicolor iba a enviar al terreno de juego a jóvenes jugadores, porque esta podía ser «la piedra fundacional de lo que puede ser la reconstrucción de Perú en adelante».

A pesar de remarcar en la buena actitud de sus jugadores, reconoció que fallaron mucho «en la gestación de juego» en el primer tiempo, pero dijo que en la segunda mitad trataron de corregir esos errores.

«Nosotros vinimos acá a tratar de escribir nuestra historia, cambiando la propia historia. La predisposición de los jugadores siempre estuvo», acotó.

Alfaro destacó, en ese sentido, que «esta era la oportunidad de ganar en un lugar en el que nunca habíamos ganado, donde siempre le había sido esquivo» el triunfo a Paraguay.

La selección paraguaya selló este martes su primera victoria como visitante en Lima, con un gol de gran factura técnica conquistado a los 78 minutos de juego por el centrocampista Matías Galarza. EFE

dub/hbr

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR