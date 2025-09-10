Gustavo Alfaro afirma que «Paraguay no se relaja nunca»

2 minutos

Lima, 9 sep (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, afirmó este martes que su equipo «no se relaja nunca» y, por ese motivo, conquistó este martes su primera victoria en Lima, tras vencer por 0-1 a Perú en partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

«Como le decía a los chicos: podemos perder contra cualquiera, pero no porque nos relajemos, porque nos dejemos estar, porque de pronto uno sienta que el objetivo ya lo conquistó. Paraguay no se relaja nunca», remarcó Alfaro en la rueda de prensa posterior al partido jugado en el Estadio Nacional de Lima.

El seleccionador, que la semana pasada clasificó a la Albirroja al Mundial tras una ausencia de 16 años, comentó que sabía que la ya eliminada Bicolor iba a enviar al terreno de juego a jóvenes jugadores, porque esta podía ser «la piedra fundacional de lo que puede ser la reconstrucción de Perú en adelante».

A pesar de remarcar en la buena actitud de sus jugadores, reconoció que fallaron mucho «en la gestación de juego» en el primer tiempo, pero dijo que en la segunda mitad trataron de corregir esos errores.

«Nosotros vinimos acá a tratar de escribir nuestra historia, cambiando la propia historia. La predisposición de los jugadores siempre estuvo», acotó.

Alfaro destacó, en ese sentido, que «esta era la oportunidad de ganar en un lugar en el que nunca habíamos ganado, donde siempre le había sido esquivo» el triunfo a Paraguay.

La selección paraguaya selló este martes su primera victoria como visitante en Lima, con un gol de gran factura técnica conquistado a los 78 minutos de juego por el centrocampista Matías Galarza. EFE

dub/hbr

(video)