Guyana dice que Cuba retiró sus misiones médicas pese a que estaban en conversaciones

2 minutos

San Juan, 9 mar (EFE).- El Gobierno de Guyana anunció este lunes que Cuba retiró sus brigadas médicas del país pese a que Georgetown mantenía conversaciones con La Habana sobre el tema, tras semanas de especulaciones sobre el fin de este programa por la presión de Estados Unidos.

«Hemos estado en contacto con las autoridades cubanas y ellas decidieron retirar a los médicos cubanos que estaban aquí», aclaró a la prensa el ministro de Salud, Frank Anthony.

Anthony explicó que la decisión se tomó en febrero de 2026, poniendo fin a un acuerdo de más de 48 años entre ambos países y que, a raíz de la decisión de La Habana, el Gobierno de Guyana optó por contratar directamente al personal médico cubano.

«Los médicos, enfermeros y técnicos cubanos, si desean venir a Guyana, pueden hacerlo y, una vez que estén debidamente cualificados y certificados por nuestras autoridades médicas y cumplan con estos requisitos, podremos ofrecerles un empleo», agregó.

Anthony no reveló, sin embargo, la cantidad de personal médico cubano contratado directamente por el Gobierno guyanés desde que el antiguo acuerdo terminara.

«No tengo la cifra, pero un buen número de personas, y algunas que formaban parte de la brigada también decidieron quedarse, por lo que están trabajando con el Gobierno de Guyana», indicó.

El titular de Salud afirmó que el fin de las misiones médicas cubanas no ha tenido impacto en el país porque, además de estas contrataciones directas, Guyana ha intensificado sus programas de capacitación para enfermeras y otros profesionales médicos guyaneses.

Georgetown ha mantenido estrechas relaciones con La Habana durante décadas. Cuba, además de enviar a numeroso personal sanitario, también ha participado en la formación de médicos guyaneses.

Sin embargo, en la actualidad, el Gobierno guyanés es un firme aliado de la Administración estadounidense de Donald Trump, que invitó de hecho a la cumbre ‘Escudo de las Américas’ al presidente de Guyana, Irfaan Ali.

Las presiones de EE. UU. han hecho mella en los países caribeños, que inicialmente defendieron las misiones médicas cubanas, vitales para sus sistemas de salud.

La semana pasada, el Gobierno de Jamaica informó que tomó la decisión de suspender el acuerdo con el Gobierno de Cuba sobre el despliegue de profesionales médicos en el sector de la salud pública.

Otros países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada y Trinidad y Tobago también han cancelado acuerdos similares o han realizado cambios en los términos de las contrataciones. EFE

es/mv/nvm