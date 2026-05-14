Guyana y República Dominicana firman un contrato para explorar bloque petrolero guyanés

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Georgetown, 14 may (EFE).- Guyana y República Dominicana firmaron este jueves un contrato para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo y gas natural en el bloque Berbice, ubicado en territorio guyanés, un acuerdo que ha sido alcanzado durante la visita efectuada a Georgetown por el presidente dominicano, Luis Abinader.

El acuerdo permitirá a República Dominicana participar con un 10 % en el bloque Berbice sin necesidad de realizar inversión de capital.

La Refinería Dominicana de Petróleo representará al Estado dominicano en el proyecto y la licencia de exploración será otorgada oficialmente por el Gobierno de Guyana.

En caso de resultar exitosa la exploración, República Dominicana tendría acceso a petróleo crudo o gas natural en condiciones preferenciales.

Las conversaciones mantenidas a su llegada a Georgetown este miércoles por el presidente Abinader, con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se centraron en la seguridad energética regional y futuras oportunidades de colaboración.

Ambos mandatarios celebraron la creciente colaboración entre entidades del sector privado de ambos países, incluyendo los esfuerzos para formar alianzas y consorcios en agricultura, energía y petroquímica.

Guyana, de apenas un millón de habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, estimadas en unos 11.000 millones de barriles.

La producción comercial de petróleo en la costa de Guyana, que comenzó en 2019, ha supuesto una revolución económica en un país que era pobre y que en los últimos años ha experimentado uno de los crecimientos económicos más acelerados a nivel mundial, multiplicar sus ingresos, atraer inversiones internacionales y modernizar su infraestructura.

De hecho, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía guyanesa crecerá en 2026 un 16,2 %, tras el hito alcanzado en 2022, cuando el crecimiento fue del 63 %.

Pero este auge energético también ha intensificado la histórica disputa con Venezuela por el territorio del Esequibo, una extensa región rica en recursos naturales que representa más de dos tercios del territorio guyanés. EFE

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