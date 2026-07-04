Haaland amenaza a un Brasil golpeado por las bajas

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.

El duelo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se esperan temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, en los últimos coletazos de una ola de calor que ha dejado una sensación térmica superior a los 40 grados. Una auténtica sauna al aire libre.

Al calor se suman nuevos problemas para el técnico Carlo Ancelotti en forma de lesión. Empezó la concentración con Neymar de baja, tuvo que sacar de la lista a Wesley y para este partido de octavos no podrá contar con Lucas Paquetá ni muy probablemente con Raphinha.

El mediapunta del Flamengo sintió un pinchazo en la región posterior del muslo izquierdo durante los dieciseisavos de final ante Japón y prácticamente se perderá el resto del torneo.

Fuentes de la ‘Seleção’ indicaron a EFE que no tiene «ninguna posibilidad» de llegar a los octavos de final, ni tampoco a unos hipotéticos cuartos.

El mismo problema, pero en el muslo derecho, sufría Raphinha. El extremo del FC Barcelona ha estado en la enfermería desde el 19 de junio, cuando pidió el cambio en el partido de la fase de grupos frente a Haití.

El 11 de Brasil pisó el jueves el césped en solitario y el viernes se ejercitó por primera vez con el resto de sus compañeros. No obstante, no forzará. Se sentará en el banquillo el domingo, pero no será una opción para el preparador italiano.

Su posible reaparición sería solo en unos eventuales cuartos de final contra Inglaterra o México.

‘Carletto’ encontró al sustituto de Raphinha en Rayan, el más joven de la lista y titular contra Escocia y Japón. El delantero del Bournemouth no ha dado motivos para sacarle del once titular.

Más dudas hay con el reemplazo de Paquetá. Danilo Santos, el todoterreno del Botafogo, sería el cambio natural.

Pero el exentrenador del Real Madrid también podría retrasar la posición de Gabriel Martinelli, como ya hizo contra Japón, o incluso apostar por la línea de cuatro atacantes y meter a Endrick.

Pese a las bajas, Brasil viene evolucionando. La remontada ante Japón, algo que la Canarinha no conseguía en una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo desde 2002, cuando se proclamó campeón, ha reforzado la confianza del grupo.

«Nuestra selección está demostrando poco a poco quiénes somos», afirmó Matheus Cunha el viernes en una rueda de prensa en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

El delantero del Manchester United será fijo en ataque, al igual que Vinícius Júnior, autor de cuatro goles y una asistencia en el Mundial.

Por otro lado, pasar a cuartos implica ganar por primera vez en la historia a la selección noruega.

Cuatro veces se han visto las caras y en todas ellas los vikingos rojos salieron contentos, con un sorprendente balance de dos victorias y dos empates.

Después de 28 años de ausencia en un Mundial, el equipo escandinavo cuenta con Haaland, que suma ya cinco goles en esta edición, por debajo de Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El delantero del Manchester City es un arma silenciosa, pero tremendamente eficaz. En los dieciseisavos ante Costa de Marfil, estuvo desaparecido hasta que empujó un pase de Patrick Berg para darle el triunfo a su país en el minuto 86.

Pero Noruega no solo vive de Haaland. Le acompañan arriba Antonio Nusa, que marcó el primero ante los costamarfileños, y Alexander Sorloth, además de tener una defensa de altura con gol. Marcus Pedersen y Leo Ostigard ya han anotado en esta Copa del Mundo.

«Somos un equipo fuerte también. Creo que todavía podemos mejorar, todavía podemos hacerlo mejor y también creo que podemos derrotar a Brasil», comentó a los periodistas Ørjan Nyland, portero titular del combinado nórdico y futbolista del Sevilla.

Los vikingos están dispuestos a seguir remando hasta el puerto de cuartos de final, donde nunca han atracado.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos (o Gabriel Martinelli); Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Antonio Nusa y Erling Haaland.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE.UU.)

Hora: 16:00 local (20:00 GMT). EFE

cms/gbf

(foto)