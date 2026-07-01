Haaland dice que Noruega tiene «muy pocas posibilidades» de eliminar a Brasil

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Arlington (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El noruego Erling Haaland, autor del gol de la victoria de la selección noruega sobre Costa de Marfil, que clasificó a su equipo para los octavos de final del Mundial 2026, considera que tienen «muy pocas posibilidades» de eliminar a Brasil.

Noruega se impuso este martes a Costa de Marfil por 2-1 y Haaland anotó el gol decisivo en el minuto 86, tras un pase de Patrik Berger.

Es el quinto que anota en su primera Copa del Mundo, solo uno menos que Lionel Messi y Kilyan Mbappé y su sexagésimo tanto en 53 partidos con la selección noruega, lo que le convierte en el jugador en activo que ha necesitado menos encuentros para alcanzar esa cifra. Mbappé necesitó 100 partidos y Messi, 122.

Entrevistado por la televisión nada más concluir el partido, el atacante indicó: «Vamos a los octavos de final, habrá equipos excelentes. No será fácil, hay que ser realistas. No sé si lo lograremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados», dijo y al ser preguntado por las posibilidades de eliminar a Brasil, el gigante noruego dijo: «eh…muy pocas».

Poco después, posó en sus redes sociales vestido con gorro y botas tejanas, convertido en el pistolero que todos los noruegos esperan que sea ante la selección que dirige Carlos Ancelotti. EFE

og/laa