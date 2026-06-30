Haaland se cita con Brasil en octavos, llega el momento para Mbappé y los Bleus

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Erling Haaland será la gran amenaza para Brasil en octavos del Mundial 2026, luego de que Noruega logro su clasificación al vencer 2-1 a Costa de Marfil este martes, en el que juega la gran favorita al título, la Francia de Mbappé, y se disputa la única eliminatoria 100% latinoamericana, entre México y Ecuador.

La estrella del Manchester City fue de nuevo decisivo al marcar el segundo gol en la victoria de los nórdicos por 2-1, rematando a puerta vacía un centro de Patrick Berg tras una gran acción colectiva a poco para el final (86′).

Es el 60º gol de Haaland en 53 partidos con su selección y el quinto en este Mundial, quedando a uno sólo de Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro del torneo.

Costa de Marfil dio guerra hasta el final y en el descuento el arquero del Sevilla, Orjan Nyland, metió la manopla para desviar un lanzamiento de falta de Amad Diallo que iba directo a la escuadra (90+6′).

El jugador del Manchester United, que no fue titular y jugó sólo la última media hora, fue el revulsivo de su equipo, ya que anotó el tanto del empate tras una extraordinaria jugada individual a los 74 minutos.

Noruega, que se convierte en el primer país europeo en acceder a octavos de final, se adelantó con otro gran tanto de Antonio Nusa en la primera parte (39′).

– Contador a cero –

Tras brillar en la primera fase, en la que marcó cuatro goles, los mismos que su compañero Ouemane Dembélé, llega el momento de la verdad para Mbappé y Francia, la gran candidata a ganar el Mundial para muchos.

Los Bleus demostraron en esa primera fase un poder de fuego casi sin igual en el torneo (10 goles marcados), pero también algunas debilidades defensivas, sobre todo en los laterales, que Suecia tratará de explotar para dar otra campanada.

«Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir», advirtió en la víspera Didier Deschamps.

El DT francés volverá al banquillo tras perderse el último duelo, el triunfo 4-1 contra Noruega, por el fallecimiento de su madre, lo que le obligó a volver a su país.

«Estoy bien, estoy aquí. Va bien tener la cabeza ocupada. He retomado mis funciones y todo ha ido bien para la selección francesa en ese tercer partido» contra Noruega, dijo Deschamps, que abandonará el cargo tras el Mundial.

Los Bleus aspiran a jugar su tercera final consecutiva, el próximo 19 de julio en East Rutherford, en las afueras de Nueva York: la primera la ganaron 4-2 en Rusia 2018 a Croacia y la segunda, en Catar 2022, cayeron en los penales frente a la Argentina de Messi tres empate 3-3.

– Cuarenta años sin ganar una eliminatoria –

El imponente Estadio Azteca, en Ciudad de México, será el escenario del único cruce de dieciseisavos entre dos equipos latinoamericanos.

Mexico, que nunca superó unos cuartos de final de un Mundial, tratará de hacer valer la localía.

La afición «como nunca es nuestro gran jugador número 12 (…) nos motiva muchísimo», declaró en la víspera el entrenador del Tri, Javier Aguirre.

El Vasco ya fue eliminado al frente de México en las copas del mundo de Corea del Sur y Japón 2002 por Estados Unidos y de Sudáfrica 2010 por Argentina.

La última vez que el Tri ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria por octavos de final de México 1986, con Aguirre en la cancha.

«Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico», dijo el entrenador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, que definió el encuentro como un «hermoso desafío, una gran responsabilidad».

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó «un reclamo a la organización» del torneo luego de que aficionados mexicanos se concentraran de madrugada alrededor del hotel de concentración de la Tricolor para hacer ruido e impedir el descanso de los futbolistas sudamericanos.

Consultada sobre el incidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que «hay que ser respetuosos siempre de todos los demás» aunque reconoció que los triunfos del seleccionado local son «una alegría enorme».

mcd/dam/ma