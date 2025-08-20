Hallan seis cabezas humanas en una carretera del centro de México

Las autoridades mexicanas hallaron este martes seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala (centro), informó la fiscalía.

El hallazgo, inédito en esa región de México, fue reportado por automovilistas y posteriormente confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, donde se encontraban los restos.

Otro cráneo y más despojos humanos fueron encontrados en la ciudad de Colima (oeste), informaron este martes fuentes de la policía citadas por medios locales.

Las cabezas halladas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la fiscalía en sus redes sociales, y anunció una investigación para identificar a los responsables del hecho.

Según reportes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.

Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.

Estos hechos han sido frecuente desde hace más de una década en estados del norte y de la costa del Pacífico de México, donde operan bandas del narcotráfico.

El pasado 30 de junio, en una carretera de Sinaloa (noroeste) fueron localizados 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados.

En marzo de 2022, seis cabezas y distintos restos humanos también fueron abandonados en el techo de un vehículo sobre la avenida principal del poblado de Chilapa (estado de Guerrero, sur).

Los hallazgos en Tlaxcala y Colima se produjeron luego de que el sábado pasado un colectivo civil que busca a personas desparecidas reportara el descubrimiento de restos humanos en una presunta fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque (estado de Jalisco, oeste).

Según el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, los despojos corresponden a por lo menos nueve personas y estaban atados con cuerdas y cintas de embalaje.

No obstante, la fiscalía de Jaliso aseguró que posee «elementos para presumir que se trata de inhumaciones que fueron realizadas conforme a las leyes».

Las autoridades regionales suelen autorizar entierros en fosas comunes cuando los cadáveres no logran ser identificados después de cierto tiempo.

Jalisco es el estado mexicano con el mayor número de personas desaparecidas con casi 16.000, sobre un total de cerca de 130.000 casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces el país acumula unos 480.000 homicidios.

