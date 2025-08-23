Hallan un nuevo ADN en domicilio de presunto asesino de personas sin techo en Argentina

Buenos Aires, 23 ago (EFE) .- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló un nuevo ADN en el domicilio de un hombre de 37 años ya imputado por el asesinato de dos personas en situación de calle en la provincia norteña de Jujuy, según confirmaron este sábado a EFE fuentes judiciales.

Los investigadores hallaron nuevo material genético humano en el domicilio de un hombre imputado por el delito de «homicidio agravado con ensañamiento» por los asesinatos de dos personas en situación de calle que habían desaparecido en San Salvador de Jujuy, capital de la provincia argentina de Jujuy.

La muestra fue recogida durante las excavaciones arqueológicas realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el domicilio del imputado, Matías Jurado (37), en el barrio popular Alto Comedero.

Jurado fue imputado el pasado 4 de agosto por el delito de homicidio agravado con ensañamiento en el asesinato de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años en situación de calle, que había desaparecido el pasado 25 de julio.

Los investigadores hallaron en la vivienda de Jurado restos de Anachuri, así como de Sergio Alejandro González, un hombre de 30 años también en situación de calle que había desaparecido el 4 de julio, hecho por el cual se amplió a posteriori la imputación contra el sospechoso.

Según confirmó a EFE el fiscal general de Jujuy, Sergio E. Lello Sánchez, el nuevo tejido humano tiene una información genética que no corresponde a las dos víctimas ya identificadas, ni tampoco al imputado o al resto de los moradores de la vivienda.

Esta y otras 200 muestras recogidas -entre las que se encuentran tejidos, restos orgánicos, sangre y fragmentos óseos-serán cotejadas con el ADN de familiares de otras personas desaparecidas en Jujuy, así como en otras provincias cercanas.

Entre las personas en situación de calle que permanecen desaparecidas en San Salvador de Jujuy se encuentran Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

Un sobrino de Jurado, de 16 años y que convivía con él, dijo en un interrogatorio que los días viernes su tío captaba personas en situación de calle ofreciéndoles trabajos circunstanciales o alcohol.

Luego, según el relato del joven, Jurado conducía a las víctimas a su domicilio, donde los mataba, los descuartizaba y posteriormente carbonizaba sus cuerpos para descartar los restos en bolsas de residuos, según detallaron a EFE fuentes de la Fiscalía.

Mientras dos de los hombres desaparecidos fueron registrados por cámaras de seguridad de la zona subiéndose a un taxi con Jurado, la Policía encontró en el domicilio del sospechoso combustible y prendas de vestir que pertenecían a otros dos de los desaparecidos.

Por otra parte, las fuentes consultadas indicaron que el celular del quinto de los desaparecidos fue captado por última vez por una antena cercana al domicilio de Jurado.

De acuerdo con el testimonio del sobrino, «hace mucho tiempo» que Jurado realiza esta práctica, por lo que los investigadores no descartan que se identifiquen nuevas víctimas. EFE

