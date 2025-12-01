Hamás: si Israel no cumple con acuerdo en Gaza llevará la inestabilidad a toda la región

2 minutos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- Husam Badran, miembro del buró político de la organización islamista Hamás advirtió anoche en una entrevista con el canal catarí Al Jazeera que si Israel «continúa dando largas al acuerdo» de alto el fuego en Gaza «corre el riesgo de llevar a toda la región a la inestabilidad».

«Si el mundo decide ignorar las continuas violaciones de la ocupación, todas las opciones siguen sobre la mesa. No creo que ninguna parte regional o internacional esté realmente interesada en que continúe la inestabilidad en Gaza; esto afecta no solo a la región, sino al mundo en general», avisó Badran.

Así reiteró que es el Gobierno de Benjamín Netanyahu el que está «obstruyendo» la implementación del acuerdo del alto el fuego por «su incapacidad para abrir el cruce de Rafah, sus continuos ataques en toda Gaza, la insuficiente entrada de ayuda acordada y la continua demolición a gran escala» en la zona que Israel controla del enclave.

La primera fase del actual acuerdo de alto el fuego, impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el 10 de octubre, contempla la reapertura del cruce de Rafah, en el sur de Gaza, para la entrada de más flujo de ayuda humanitaria, que alivie la situación de la población palestina tras más de dos años sin apenas acceso a comida, algo que Israel sigue sin permitir.

El Ejecutivo hebreo se escuda en que no lo hará hasta que las milicias palestinas devuelvan los dos últimos cuerpos de rehenes que todavía quedan en la Franja.

«El asunto de los cadáveres es simplemente un pretexto utilizado por la ocupación para eludir sus compromisos. Solo quedan dos cuerpos con la resistencia: uno israelí y el otro de un trabajador extranjero. Como era de esperar, la ocupación solo se refiere al israelí», agregó.

Y aseguró que las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, en coordinación con el Comité de la Cruz Roja, continúa «realizando esfuerzos diarios para localizar» estos dos últimos cadáveres.

«Hamás no está retrasando ni obstruyendo ningún aspecto de sus compromisos en la primera fase», dijo.

En este sentido, Bradan ya advirtió que antes de discutir la segunda fase del acuerdo en la que se recoge su desarme, la reconstrucción de la Franja y un Gobierno de transición, Estados Unidos «debe garantizar que Israel cumpla con lo acordado en la primera fase». EFE

