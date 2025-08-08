The Swiss voice in the world since 1935

Hamás advierte a Israel que expandir su ofensiva significa «sacrificar» a los rehenes

1 minuto

Jerusalén, 8 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás advirtió a Israel que expandir su ofensiva en Gaza significa «sacrificar» a los rehenes que siguen allí retenidos y tildó su plan para ocupar la Ciudad de Gaza y evacuar a sus residentes como «un nuevo crimen de guerra».

En un comunicado difundido en sus redes tras la decisión esta madrugada del gabinete de seguridad israelí de ampliar su ofensiva militar en la Franja tomando esa ciudad norteña, de un millón de habitantes, Hamás afirma que al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su gobierno «no les importa el destino de sus rehenes». EFE

mt/lab

