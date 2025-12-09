Hamás afirma que no habrá segunda fase de la tregua mientras Israel incumpla la primera

3 minutos

Jerusalén, 9 dic (EFE).- Husam Badran, alto cargo de Hamás, afirmó este martes que Israel no está aplicando los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y sostuvo que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan dichas violaciones, según un comunicado publicado en sus canales.

«Cualquier discusión sobre la segunda fase debe ir precedida de una clara presión sobre la ocupación por parte de los mediadores, Estados Unidos y todas las partes pertinentes, para garantizar la plena implementación de todas las disposiciones de la primera fase», afirmó Badran en la nota.

Además, rechazó las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, quien aseguró este domingo que «la línea amarilla es una nueva línea fronteriza» en Gaza.

«No permitiremos que Hamás se restablezca. Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa. La Línea Amarilla es una nueva línea fronteriza que sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa», subrayó Zamir tras visitar el norte de la Franja este domingo.

Según Badran, este planteamiento evidencia el incumplimiento por parte de Israel de los compromisos pactados para la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre estos incumplimientos, mencionó el cierre del cruce de Rafah en ambos sentidos, las trabas a la entrada de tiendas de campaña y caravanas para desplazados, y la reducción de la ayuda humanitaria que llega a la Franja, además de la continuidad de las operaciones del Ejército israelí sobre el terreno.

Badran agregó que la demolición de viviendas palestinas dentro de la denominada línea amarilla constituye la prolongación de acciones militares que, según dijo, debían haber cesado desde la entrada en vigor del acuerdo.

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50 % del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.

Los principales organismos de derechos humanos ven poco probable que Israel retire de Gaza todas sus tropas teniendo en cuenta que el Gobierno de Netanyahu siempre se ha opuesto a ello argumentando que es la única manera que tiene de garantizar la seguridad de la comunidades fronterizas con el enclave.

Israel anunció el pasado martes que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial de COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.336 palestinos en ataques israelíes y más de 171.064 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

