Hamás asegura que la anexión israelí de Cisjordania no tendrá «éxito»

Jerusalén, 3 sep (EFE).- Un alto cargo del grupo islamista palestino Hamás, Abdel Hakim Hanini, condenó este miércoles la propuesta del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de anexionar Cisjordania ocupada y garantizar una «clara mayoría judía» en el territorio, y dijo que los planes no tendrán «éxito».

«Estos planes no tendrán éxito», aseguró Hanini en un comunicado, en el que advirtió de que los proyectos de asentamiento «no aportarán seguridad a Israel, sino que la conducirán a nuevos desafíos y confrontaciones».

El líder islamista recalcó que «no hay futuro para un ocupante usurpador en territorio palestino, por intensa que sea su brutalidad y agresión», y subrayó que el pueblo palestino «se mantendrá firme en sus principios y derechos históricos».

También afirmó que los intentos de Israel de «imponer hechos sobre el terreno» o de «negar el derecho de los palestinos a un Estado independiente con Jerusalén como capital» fracasarán.

Smotrich pidió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que Israel se anexione un 82 % de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

Según dijo en un mensaje difundido por su oficina, su plan busca «máximo territorio y mínima población» para «mantener una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático».

El ministro propuso que, en una primera fase, los palestinos de Cisjordania (a la que se refirió por su nombre bíblico, «Judea y Samaria») sigan bajo la administración de la Autoridad Palestina, aunque planteó sustituirla más adelante por «alternativas civiles regionales de gestión».EFE

