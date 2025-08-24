Hamás condena la «agresión terrorista» de Israel contra Yemen

Jerusalén, 24 ago (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás condenó este domingo los ataques israelíes contra Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes hutíes, que calificó de «agresión terrorista».

Hamás «afirma que la agresión terrorista sionista contra el hermano Yemen, atacando áreas civiles y residenciales, representa una violación flagrante de la soberanía de los Estados árabes y las leyes internacionales», dijo el grupo en un comunicado.

Los islamistas dijeron que los ataques buscan «disuadir» a Yemen de apoyar al pueblo palestino, y pidieron al resto de países árabes y a «todas las fuerzas libres» unirse a la lucha contra Israel.

El Ejército israelí atacó este domingo un complejo militar donde se encuentra el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en la capital yemení, en «respuesta a los continuos ataques» de los insurgentes proiraníes contra Israel, según un comunicado castrense.

Después, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró en un comunicado que el palacio presidencial había sido «destruido».

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas en los bombardeos israelíes, según el Ministerio de Salud y Medioambiente de los hutíes.

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, y justifican sus ataques asegurando que son en solidaridad con los palestinos y la masacre que sufre la Franja de Gaza.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.EFE

jdg/ad