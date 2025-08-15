The Swiss voice in the world since 1935

Hamás condena su inclusión en informe de la ONU sobre violencia sexual en conflictos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 15 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás rechazó este viernes el informe anual de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, que incluyó por primera vez a la organización palestina y señaló que algunos rehenes israelíes capturados tras los ataques del 7 de octubre de 2023 fueron sometidos a diversas formas de violencia sexual.

En un comunicado, Hamás rechazó «categóricamente» el informe y señaló que carece de validez jurídica, además de, según el grupo islamista, contradecir los hechos y reflejar lo que describió como una «doble moral política» que «socava la credibilidad del sistema internacional».

El movimiento palestino también criticó la metodología del informe, argumentando que la lista de responsables se basó exclusivamente en «narrativas israelíes politizadas», sin investigaciones de campo independientes ni contacto con las presuntas víctimas.

«Esto constituye una flagrante violación de los principios profesionales consagrados en las resoluciones pertinentes de la ONU», añadió Hamás, que instó a la ONU a revisar la resolución y retirarla de los registros oficiales.

El informe anual, publicado por António Guterres, secretario general de la ONU, señaló que se registraron «datos claros y convincentes» de que algunos rehenes israelíes en manos de Hamás fueron «sometidos a diversas formas de violencia sexual» tras los ataques de octubre de 2023.

Sin embargo, el informe también puso a Israel «bajo aviso», indicando que la ONU verificó «12 incidentes de violencia sexual» cometidos por fuerzas israelíes contra palestinos en cárceles del país.EFE

vsj/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR