Hamás encuentra en Rafah el cuerpo del rehén Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014

2 minutos

Jerusalén, 8 nov (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, recuperaron este sábado en Rafah (sur de Gaza) el cuerpo de Hadar Goldin, soldado israelí cuyo cadáver retiene desde 2014 y el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado en el 7 de octubre de 2023, anunció un alto cargo de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.

Este alto cargo dijo también a Al Jazeera haber hallado seis cadáveres más en el lugar en que encontró a Goldin, aunque no identificó ninguno como perteneciente a otros rehenes.

Su identidad no se confirmará hasta que Hamás entregue el cuerpo a la Cruz Roja y, esta, al ejército israelí, que lo sacará de Gaza para llevarlo al instituto forense. Este determinará si el cadáver se corresponde con el del soldado fallecido.

Imágenes de Al Jazeera muestran a milicianos de Al Qasam y a otros hombres con monos clínicos a la entrada de un túnel en la ciudad sureña, que sigue bajo control del Ejército de Israel.

Tras conocerse la posibilidad de que el cuerpo de Goldin halla sido recuperado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, acudió a casa de su familia, recogió el diario Yedioth Ahronoth.

Hamás ha denunciado en varias ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego que las fuerzas armadas israelíes no le habían permitido acceder a Rafah, donde creían que estaba el cadáver del soldado.

En Rafah hay además más de un centenar de milicianos de Hamás, atrapados desde que Israel tomó control de la ciudad.

La Casa Blanca dijo al grupo islamista que «devolver el cuerpo de Goldin podría ayudar a permitir la salida de 100-150 milicianos de Hamás» que allí se encuentran, según el diario israelí Haaretz.

Hadar Goldin tenía 23 años en el momento de su muerte, en agosto de 2014.

El 1 de agosto ese año, Hadar Goldin murió en una emboscada junto a otros dos soldados y su cuerpo llevado a un túnel en Gaza.

Hamás aún no ha anunciado cuándo entregará el cadáver e, incluyendo el de Goldin, cinco cuerpos de rehenes siguen en Gaza.EFE

