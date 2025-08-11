Hamás enviará delegación a Egipto para retomar contactos sobre Gaza, según fuente egipcia

2 minutos

El Cairo, 11 ago (EFE).- Una delegación del grupo islamista palestino Hamás visitará Egipto para retomar los contactos sobre un acuerdo para el fin de la guerra en Gaza, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, apuntó que la visita de esa delegación, que encabezará el jefe del grupo palestino en Gaza, Jalil al Haya, «tendrá lugar en las próximas horas y se enmarca dentro de los esfuerzos para retomar los contactos entre Hamás y Egipto sobre un acuerdo para el alto el fuego» en el enclave palestino.

Indicó que los contactos entre la organización palestina y El Cairo para reanudar las negociaciones indirectas con Israel, mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos, «han sido reanudados con mediación turca tras la visita de líderes de Hamás (a Ankara) la semana pasada».

«Egipto se ha mostrado dispuesto a recibir la delegación en el contexto de nuevos esfuerzos en la región para acercar las posturas, tras las presiones internacionales para poner fin a la agresión, la guerra, genocidio y después de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza», añadió la fuente.

Representantes de Israel y Hamás negociaron de forma indirecta en julio pasado en Catar la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita liberar a los rehenes en manos de Hamás y poner fin a la guerra.

Esas negociaciones han sido suspendidas por acusaciones reciprocas entre Israel y Hamás, si bien la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para su reanudación en coordinación con los mediadores árabes. EFE

