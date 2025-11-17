Hamás rechaza la resolución de la ONU que respalda una fuerza internacional en Gaza

3 minutos

Naciones Unidas, 17 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás rechazó este lunes la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU redactada por Estados Unidos que respalda el plan de veinte puntos de Donald Trump para Gaza y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en el enclave palestino.

El grupo palestino aseguró en un comunicado publicado en la red social Telegram, y recogido por medios regionales, que la resolución «no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave, que los palestinos y las facciones de resistencia no aceptan».

Hamás subrayó que asignar a la fuerza internacional tareas dentro de Gaza compromete su neutralidad y la convierte en un actor del conflicto a favor de la ocupación.

El grupo enfatizó que cualquier fuerza internacional, de establecerse, debería desplegarse únicamente en las fronteras para separar fuerzas y monitorear el alto el fuego, bajo supervisión completa de la ONU.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Antes de la votación, a la que asistió el embajador israelí pero en la que no estuvo presente ninguna representación palestina, el embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, señaló que la resolución niega a Hamás una oportunidad de reconstituirse al tiempo que garantiza que «el pueblo de Gaza pueda alimentarse».

Walt llamó a la Junta de Paz, que a priori estará dirigida por Trump, la «piedra angular» de la iniciativa, y adelantó que habrá «un comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza» mientras la Autoridad Palestina «implementa su programa de reformas».

El embajador estadounidense señaló que la resolución aprobada hoy traza también «una posible vía hacia la autodeterminación palestina» una vez que la Autoridad Palestina haya «completado» esas reformas.

La ISF tiene previsto funcionar como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como una fuerza de mantenimiento de la paz, con tropas de distintos aliados y en coordinación con la Junta.

Asimismo, tendrá el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales. EFE

jco/us/sbb