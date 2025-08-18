The Swiss voice in the world since 1935

Hamás recibe un nuevo plan de tregua para Gaza, indica a la AFP un responsable palestino

Los negociadores de Hamás recibieron en El Cairo una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza que prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas, informó el lunes un funcionario palestino.

«La delegación de Hamás, dirigida por Jalil al Haya en El Cairo, recibió una nueva proposición de los mediadores egipcios y cataríes para un cese al fuego» basada en la del enviado especial estadounidense Steve Witkoff, indicó a AFP el responsable palestino bajo condición de anonimato.

«La propuesta es un acuerdo marco para iniciar negociaciones sobre un alto el fuego permanente», precisó.

El funcionario afirmó que el movimiento islamista palestino «mantendrá consultas internas entre su dirección» y con los líderes de otras facciones aliadas para revisar la proposición de los mediadores.

La semana pasada, Hamás anunció que una delegación de alto nivel se encontraba en la capital egipcia para conversar con funcionarios locales sobre los esfuerzos para lograr un alto al fuego en Gaza, que lleva más de 22 meses en guerra con Israel.

Egipto participa junto con Catar y Estados Unidos en la mediación entre Israel y Hamás, que no ha logrado avances significativos desde la breve tregua de principios de año.

«En estos momentos, hay delegaciones palestinas y cataríes presentes en territorio egipcio trabajando para intensificar los esfuerzos para poner fin a los asesinatos sistemáticos y la hambruna», afirmó el lunes el canciller egipcio, Badr Abdelatty, durante una visita del paso de Rafah, fronterizo con Gaza.

También informó de la presencia del primer ministro catarí, con el fin de «ejercer una presión máxima sobre las partes» para alcanzar un acuerdo.

La semana pasada, Abdelatty señaló que su país estaba colaborando con Catar y Estados Unidos para negociar una tregua de 60 días «con la liberación de algunos rehenes y de algunos detenidos palestinos, así como un flujo de ayuda humanitaria y médica a Gaza sin restricciones».

Las más de dos semanas de negociaciones previas en la capital catarí, Doha, concluyeron el mes pasado sin avances.

