Hans Zimmer y Bleeding Fingers serán los compositores de la serie de Harry Potter de HBO

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 15 ene (EFE).- El multiinstrumentista Hans Zimmer y su colectivo musical Bleeding Fingers compondrán la banda sonora de la nueva serie de HBO de Harry Potter.

«La magia nos rodea, a menudo está fuera de nuestro alcance pero, al igual que en el mundo de Harry Potter, solo hay que buscarla. Con esta banda sonora esperamos acercar un poco más al público a ella, al tiempo que rendimos homenaje a lo que ha venido antes», dijo Zimmer en un comunicado firmado también por los compositores Kara Talve y Anže Rozman.

La serie se estrenará en HBO Max en 2027 y estará basada en los libros de J.K. Rowling, quien también es productora. Se prevé que cada uno de ellos se convierta en una temporada de la producción.

El rodaje de este proyecto comenzó en julio de 2025 con el actor Dominic McLaughlin caracterizado como el joven mago. Además del protagonista, el elenco contempla a Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley.

El reparto también incluye a figuras como John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu interpretando a Severus Snape y Nick Frost en el papel del entrañable Rubeus Hagrid.

Hans Zimmer ha compuesto la banda sonora de más de 500 proyectos en todos los medios y ha sido galardonado con dos premios Óscar, tres Globos de Oro, cuatro Grammy, un American Music Award y siete nominaciones a los Emmy.

Bleeding Fingers Music es un colectivo musical fundado conjuntamente por Zimmer, Russell Emanuel y Steven Kofsky, dedicado a la creación de bandas sonoras originales para cine y televisión. EFE

mrl/mvg/psh