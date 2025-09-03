Hegseth: el ataque en el Caribe marca el inicio de una misión contra carteles venezolanos

Washington, 3 sep (EFE).- El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este miércoles que el ataque en aguas del mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga controlados, según dijo, por el Gobierno de Venezuela.

«El presidente (Donald) Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho, y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela, no vamos a permitir este tipo de actividad», dijo en entrevista a la cadena Fox News. EFE

